موناكو والهلال.. جارديم يكرر تعادلات البدايات
اعادت النتائج المتأرجحة للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الأذهان بدايات فترته الثانية مع موناكو الفرنسي موسم 2018-2019.
وتعثر الفريق الهلالي بإشراف البرتغالي جارديم في 7 مباريات من أصل 12 انتهت واحدة منها بالخسارة، وكانت أمام المنافس التقليدي النصر بنتيجة 0-2 الخميس، في لقاء الديربي المؤجل من الجولة الثامنة من الدوري، فيما سقط في فخ التعادل ست مرات وهو العدد ذاته من التعادلات التي حققها مع موناكو الفرنسي خلال 12 جولة "كسب 4 وخسر مرتين" وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وجاءت تعادلات الهلال أمام الباطن (0-0)، والشباب (2-2)، والحزم (1-1)، والأهلي (1-1)، وأبها (1-1)، والفيحاء (0-0)، أما مباريات موناكو التي انتهت بالتعادل فكانت أمام مونبليه (2-2)، وأنجيه (2-2)، وبوردو (1-1)، وجانجون (1-1)، وريمس (0-0)، ورين (2-2).