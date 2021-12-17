الرئيسية / الكرة السعودية

موناكو والهلال.. جارديم يكرر تعادلات البدايات

الرياض – الرياضية 2021.12.17 | 07:41 pm

اعادت النتائج المتأرجحة للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الأذهان بدايات فترته الثانية مع موناكو الفرنسي موسم 2018-2019.
وتعثر الفريق الهلالي بإشراف البرتغالي جارديم في 7 مباريات من أصل 12 انتهت واحدة منها بالخسارة، وكانت أمام المنافس التقليدي النصر بنتيجة 0-2 الخميس، في لقاء الديربي المؤجل من الجولة الثامنة من الدوري، فيما سقط في فخ التعادل ست مرات وهو العدد ذاته من التعادلات التي حققها مع موناكو الفرنسي خلال 12 جولة "كسب 4 وخسر مرتين" وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وجاءت تعادلات الهلال أمام الباطن (0-0)، والشباب (2-2)، والحزم (1-1)، والأهلي (1-1)، وأبها (1-1)، والفيحاء (0-0)، أما مباريات موناكو التي انتهت بالتعادل فكانت أمام مونبليه (2-2)، وأنجيه (2-2)، وبوردو (1-1)، وجانجون (1-1)، وريمس (0-0)، ورين (2-2).


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
اقرأ أكثر عن: الهلال