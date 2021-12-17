لاتسيو يعود إلى الانتصارات بثلاثية جنوى

عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه، الجمعة 3-1 على ضيفه جنوى في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة، ليزيد من متعاب أندري شيفتشنكو المدرب الأوكراني.

وسجل أهداف فريق العاصمة على الملعب الأولمبي في روما الإسباني بيدرو (36)، فرانتشيسكو أتشيربي (75) وماتيا زاكاني (81) فيما أحرز فيليبو ميليجوني الهدف الشرفي للضيوف (86).

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري الذي سقط في المرحلة السابقة ضد ساسسوولو، رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مؤقتًا نقاطًا مع يوفنتوس وروما.

في المقابل، تواصلت مآسي شيفتشنكو الذي خسر للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري والخامسة منذ توليه المهام في السابع من نوفمبر الماضي خلفًا لدافيدي بالارديني، مقابل تعادل واحد، فيما لم يحقق أي فوز ويقبع في المركز ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط.