حارس الرائد مُهدد بالغياب أمام الهلال

تحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني ياقو هيريرين، حارس مرمى الرائد، أمام الهلال الإثنين، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له إصابته في عضلة الساق، وحاجته إلى فحوصات طبية أخرى بحسب ما أعلن النادي، الجمعة.

ويحل الرائد ضيفاً على الهلال في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشرالرائد في حسابه الرسمي عبر "تويتر" أن الفحوصات الطبية التي أجريت للإسباني ياقو هيريرين بينت وجود إصابة في عضلة الساق ويحتاج اللاعب إلى فحوصات طبية أخرى للتأكد بشكل رسمي من نوعية الإصابة ومدة العلاج التي يحتاجها للتعافي.

وتعرض الحارس الإسباني للإصابة خلال مباراة فريقه التجريبية أمام الزمالك، ضمن معسكر فريق الرائد التحضيري في مدينة الإسماعيلية.

هذا، وأنهى الرائد معسكره الخارجي وستغادر بعثة الفريق، السبت، مدينة الاسماعيلية إلى مطار القاهرة، في طريقها إلى الرياض.