تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - يقام، السبت، ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة رفع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم اللامحدود لمجال الفروسية والخيل العربية، قائلاً: «إن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الخيل العربية، وهذا بفضل الله ثم الدعم الذي تجده الخيل من القيادة الرشيدة، حيث نحتفي بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في العرض الدولي لتكريم الفائزين، وختام هذا المحفل الكبير الذي تشرف المركز بإقامته باسم المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -».

من جانبه ثمن عبدالعزيز بن سعود المقبل مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لكافة أعمال العرض الدولي، وحرصه على إقامة هذا العرض بما يواكب تطلعات القيادة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للعلو بالمناسبات والمؤتمرات التي تقام على أرض الوطن.

ويشهد اليوم الختامي 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ «مهرات وأمهار وأفراس وفحول»، و6 بطولات لجمال الخيل العربية «أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول»، حيث تواصلت الجمعة، المنافسات التأهيلية، وأقيمت فئتي الأمهار والفحول، وحقق المهر «سي آم إمادوس» لمربط الوطن المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين المجموعة «أ»، ونال المهر «شامخ أ »لمربط أجود المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهر «شامان العريب» لمربط العريب.

وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة «ب» حقق المركز الأول «ع ج فايق» لمربط تالا، ونال المركز الثاني «دي دنادن» لمربط العروبة، وجاء في المركز الثالث «كريم الخالد» لمربط نسايم.

وحقق مربط سما نجد المركز الأول عبر متباهي الهواجر في فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ونال المراكز الثاني المهر «أس جي صعود» لمربط الهوايل، ونال المركز الثالث المهر «صادح الخالدية» لمربط المجد.

وفي فئة الفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات فئة« أ»، حصل على المركز الأول الحصان «أمير الريح» لمربط الريح، ونال المركز الثاني «جي سي مشاغب» لعبدالله العريفي، والمركز الثالث «جسار البداير» لمربط البداير.