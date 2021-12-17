الرئيسية / الصورة .. قصة

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

2021.12.17 | 08:39 pm
تألقت أصالة نصري، وميريام فارس، وبلقيس خلال الحفل الغنائي، الخميس، في مهرجان«ميدل بيست» بفعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط ، ضمن فعاليات موسم الرياض.
أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

أصالة وميريام وبلقيس يتألقن