أصالة وميريام وبلقيس يتألقن

تألقت أصالة نصري، وميريام فارس، وبلقيس خلال الحفل الغنائي، الخميس، في مهرجان«ميدل بيست» بفعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط ، ضمن فعاليات موسم الرياض.