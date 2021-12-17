الفحص يؤكد سلامة جوارديولا من كورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اختبار كوفيد-19 الذي خضع له بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي جاء سلبيا وذلك بعد أن دفعت نتيجة غير حاسمة في وقت سابق، الجمعة، النادي إلى إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مباراته خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع.

وسافر جوارديولا إلى برشلونة في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور المؤتمر الصحفي الذي عقده سيرجيو أجويرو مهاجم سيتي السابق لإعلان اعتزاله بسبب مشكلة في القلب.

ومباراة، السبت، في ملعب سانت جيمس بارك بين سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ونيوكاسل صاحب المركز 19 واحدة من خمس مباريات فقط ستلعب مطلع الأسبوع بعد تأجيل العديد من المواجهات بسبب تفشي كوفيد-19 في عدة أندية.

وقال جوارديولا لموقع سيتي: «ليس من السهل اللعب في نيوكاسل وتحقيق نتيجة جيدة لذلك نحتاج لجهود الفريق كاملًا ونتمنى الحصول على نقاط المباراة».

وأضاف: «نيوكاسل فريق قوي جدا. سيتحدث الناس عن موقعنا في الجدول مقارنة بمركزهم لكن عندما تذهب إلى نيوكاسل تعرف نوعية المباراة التي تنتظرك».