زيادة المساحة.. 400 ألف متر مربع

كشف القائمون على مهرجان “مدل بيست” عن أنه تم رفع المساحة من 800 ألف متر مربع في المهرجان السابق 2019 إلى مليون و200 ألف متر مربع بخلاف المواقف ومحطات النقل الترددي وذلك للتأكد من استيعاب العدد وتوفير تجربة مريحة للحضور. ولفت القائمون على الفعالية لـ”الرياضية”، أن “زيادة يوم واحد جاءت برغبة تنويع العروض وإضافة فنانين أكبر حتى يستمتع الحضور بتجربة فريدة من نوعها في مدل بيست”.