حامدي.. جائزة وتحدّ

يتطلع طارق حامدي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، إلى إضافة ميدالية جديدة لبلاده، عندما يبدأ المنتحب السعودي للكاراتيه، اليوم، مشواره في البطولة الآسيوية 17 للكبار، و19 للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا للكاراتيه، التي انطلقت أمس الأول في مدينة ألماتي في كازاخستان، وتستمر حتى الـ 22 من ديسمبر الجاري.

ومنحت اللجنة الأولمبية البطل الأولمبي جائزة لاعب العام في السعودية خلال اجتماعها، أمس الأول، بعد نجاحه في تحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وحصل طارق حامدي على 5 ميداليات، بما في ذلك ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا للكاراتيه، وهو أيضًا حائز على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية.