السعودي يتجاوز المغربي

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره المغربي 35ـ21 في المباراة، التي جرت في صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف، خلال افتتاح البطولة الدولية الودية الرباعية لكرة اليد، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد، ويشارك فيها أيضًا المنتخبان المصري والبحريني. وتسعى المنتخبات الأربعة إلى الاستفادة من البطولة، من أجل الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 “بولندا ـ السويد” للسعودية والبحرين، والتصفيات الإفريقية للمنتخبين المصري والمغربي.