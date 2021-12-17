قمة الـ 11 تجمع الأهلي والهلال

يستضيف فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة نظيره الهلال، اليوم، في قمة الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة في صالة النادي الأهلي في جدة.

وينتظر أن يرمي الفريقان بكامل ثقلهما من أجل تحقيق الانتصار. فالأهلي، المتصدر بـ 30 نقطة، يرغب في المحافظة على الفارق، الذي يفصله عن أقرب منافسيه، أما الهلال، الثالث بـ 24 نقطة، فيعلم بأن أي خسارة جديدة قد تعني الابتعاد أكثر عن المنافسة.

وفي خميس مشيط، يلتقي ضمك بالخليج، وفي مكة المكرمة، يبحث الوحدة عن التقدم عندما يواجه النصر،وفي جدة يستضيف الاتحاد نظيره الخويلدية.