صمد 49 عاما.. ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر

حطم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث سجل هدفه الـ43 الجمعة.

وسجل الدولي البولندي هدفه الـ43 في المباراة التي فاز بها بايرن على فولفسبورج 4-0 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونخ توماس مولر ودايوت أوباميكانو وليروي ساني في الدقائق السابعة و57 و59 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي يواجه هيرتا برلين السبت. فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيد أهدافه إلى 43 هدفًا في عام واحد فقط بالدوري الألماني ليتفوق على أسطورة بايرن السابق جيرد مولر الذي سجل 42 هدفًا في عام 1972.

وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي حطم رقم مولر الذي ظل صامدا لمدة 49 عامًا والخاص بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 41 هدفًا في موسم 2020 -2021.