إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس تواليا

واصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب اكتساحه لمضيفه ساليرنيتانا 5-0، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.

وحقق إنتر انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يلعب الاحد أمام نابولي ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الآخر تلقى ساليرنيتانا الهزيمة الخامسة على التوالي، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم إنتر في الدقيقة 11 عن طريق الكرواتي إيفان بيرسيتش، قبل أن يضيف الهولندي دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 51 أضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثالث لإنتر، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز وروبيرتو جاليارديني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 77 و87 على الترتيب.