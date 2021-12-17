«ميدل بيست».. الحضور يتجاوز الـ200 ألف في اليوم الثاني

تجاوز عدد الحضور الجماهيري في اليوم الثاني لحفلات مهرجان «ميدل بيست»، الجمعة، 201 ألف شخصاً لمتابعة الحفل الغنائي للفنانات أصالة نصري ، ميريام فارس ، بلقيس على مسرح ساوندستروم الذين قدموا أغانيهم على طريقة الريمكس إضافة الى مشاركة أبرز نجوم " الدي جي " العالميين .

وكان مهرجان ساوندستروم قد حقق أرقماً كبيرة من حيث عدد الحضور الجماهيري حيث بلغ عدد زوار المهرجان أكثر من 180 ألف زائر في أول أيامه.

يُشار إلى أن الجمهور موعود مع اكثر من 60 فنانًا عربيًا وعالميًا سيحيون عروضهم الفنية على 8 مسارح ضخمة تم تجهيزها خصيصا لاستضافة هذا الحدث الذي يعد اضخم حدث موسيقي في الشرق الاوسط .