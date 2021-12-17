ابن سُليّم ينتزع رئاسة اتحاد السيارات الدولي

انتُخب الإماراتي محمد بن سُليّم رئيسًا للاتحاد الدولي للسيارات “فيا” خلفًا للفرنسي جان تود، الذي شغل منصبه منذ عام 2009.

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه الوحيد البريطاني جراهم ستوكر على 36.62 في المئة.

وبات ابن سُليّم “60 عامًا”، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس “فيا” للشرق الأوسط، أول رئيس غير أوروبي يتسلَّم رئاسة أعلى هيئة تشرف على رياضة السيارات منذ تأسيسها عام 1904.