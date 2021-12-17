الفحص يغيّب جوارديولا

يغيب الإسباني جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، عن مباراتي فريقه أمام نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي بعد أن جاء فحص فيروس كورونا الخاص به بنتائج غير حاسمة.

وألغى جوارديولا المؤتمر الصحافي، الذي كان مقررًا عقده أمس، للحديث عن مباراة نيوكاسل، حيث ينتظر نتائج فحص “بي سي آر” الذي أجراه للتحقق من نتائج الفحص الأول. وظهر المدرب أمام الجمهور آخر مرة الأربعاء الماضي عندما مثَّل مانشستر سيتي في إعلان اعتزال الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب الفريق السابق، في برشلونة.