ميسي.. أجمل هدف

اختير هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي أفضل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري. والهدف كان الأول لميسي “34 عامًا” بقميص سان جيرمان، حيث حصل اللاعب الدولي على نسبة 22 في المئة خلال عملية التصويت على أفضل هدف. وحصل هدف الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب فريق ليفربول، في شباك بورتو البرتغالي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في شباك دينامو كييف الأوكراني على 14 و13 في المئة.