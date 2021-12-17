ناشئو اليمن في «البيت»

وجّه الاتحاد القطري لكرة القدم الدعوة إلى نظيره اليمني لحضور لاعبي المنتخب اليمني للناشئين نهائي كأس العرب فيفا 2021، بين تونس والجزائر، اليوم، على ملعب البيت في الدوحة، العاصمة القطرية. وجاءت الدعوة تكريمًا للمنتخب المتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 في نسختها الثامنة، التي استضافتها السعودية بمشاركة 9 منتخبات بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري. وأوضح بيان الاتحاد القطري أن الدعوة تهدف لتحفيز المنتخب ليكون بمثابة دافعٍ لهم للاستمرار على المستوى الجيد من الأداء الرفيع والروح الحماسية، التي ظهروا عليها طوال مشوار البطولة.