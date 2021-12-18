الفراعنة.. التشكيلة كاملة

أطمأن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، على جاهزية لاعبيه في الحصة التدريبية الأخيرة، أمس، استعدادًا لمواجهة المنتخب القطري اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب “فيفا 2021” التي تحتضها قطر. وشارك جميع اللاعبين في التدريب، بما فيهم أحمد حجازي، قلب الدفاع، الذي أكد خلال مؤتمر صحافي، أمس، جاهزيته تمامًا للمباراة. واقتصرت الحصة التدريبية على بعض الجمل اللياقية والفنية.

وكان كيروش اجتمع مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة لبحث التحضيرات الأخيرة لحسم المركز الثالث.