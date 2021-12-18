عودة البريك

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس، محمد البريك، الظهير الأيمن، الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وشارك اللاعب في التدريبات، بعد إتمامه الحجر الصحي وخضوعه لفحصين للكشف عن كورونا جاءت نتيجتهما سلبية.

في الوقت ذاته، وصفت مصادر “الرياضية” فرصة مشاركة اللاعب بعد غدٍ أمام الرائد بـ “الضئيلة” لـ “عدم اكتمال جاهزيته البدنية”.

إلى ذلك، خضع لاعبو الهلال، الذين بدؤوا مباراة النصر، لتمارين استرجاعية داخل صالة الإعداد البدني. وأدى الباقون تدريبات اعتيادية ومناورة فنية. وتلتئم المجموعتان صباح اليوم في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة الرائد بعد غدٍ ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.