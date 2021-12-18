العويس ينتظر الاختبار

انتظم محمد العويس، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمس، مع زملائه في التدريبات، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، على أن يفصل اختبار طبي في مشاركته أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي كأس الملك.

ودخل الحارس التدريبات بعد إنهائه برنامجًا تأهيليًا خضع له إثر تعافيه من تمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.

وتعرض العويس لتلك الإصابة أثناء حراسته مرمى المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني 12 أكتوبر الماضي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وينتظر الألباني بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، نتيجة اختبار العويس، لتحديد موقفه النهائي من موقعة الكأس.

على صعيد متصل، شارك الكرواتي فيليب براداريتش، لاعب الوسط، في التدريبات بفاعلية، ما يعزز فرص دخوله قائمة المباراة.