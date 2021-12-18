«مكاني» يبيع تذاكر الفتح والاتحاد

أعلنت إدارة نادي الفتح، أمس، طرح تذاكر مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام الاتحاد، الاثنين المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. واختارت الإدارة موقع “مكاني” لبيع التذاكر، التي يبلغ سعرها 20 ريالًا للأفراد والعائلات، و200 ريال للمنصة. ميدانيًّا، طبَّق البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق، تدريبات متنوعة حول دقة التسلم والتسليم، والتسديد المباشر على المرمى، كما عمد إلى تكثيف الجوانب التكتيكية من خلال مناورة فنية في الحصة التدريبية.