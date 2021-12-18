مشاركة هيريرين.. انتظار

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجرها الإسباني ياجو هيريرين، حارس مرمى فريق الرائد الأول لكرة القدم، على موضع إصابته في عضلة الساق حاجته إلى فحص جديد للتأكد من نوع إصابته. وتحوم الشكوك حول مشاركة الحارس في مواجهة الهلال المقبلة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ لم يوضح إعلان النادي إن كان سيغيب عنها أم لا. وتعرَّض هيريرين إلى الإصابة خلال مواجهة الزمالك التجريبية.

وأوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الفحص النهائي سيحدِّد نوع إصابة الإسباني، ومدة غيابه عن الملاعب.

من جانب آخر، يختتم الفريق معسكره الجاري في مصر، اليوم.