ابن نافل يناقش جارديم وبيريرا

أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عقد اجتماعًا مطولًا مع البرتغالي “ليوناردو جارديم”، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق الحصة التدريبية، عصر أمس، لمناقشة الجوانب الفنية بعد الخسارة من النصر في الديربي الأخير ضمن مؤجلة من المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ووفقًا للمصادر ذاتها، اجتمعت إدارة النادي العاصمي أيضًا مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق، بعد ردة فعله تجاه المدرب عقب استبداله في منتصف الشوط الثاني بمواجهة الديربي، مؤكدة على ضرورة التزام جميع اللاعبين باحترام قرارات الجهاز الفني.

يشار إلى أن الفريق أجرى حصته التدريبية عصر أمس، حيث اكتفى الأساسيون بمواجهة النصر بأداء تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريبهم الاعتيادي.