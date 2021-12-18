ليفاندوفسكي يعبر عن فخره بكسر رقم مولر مجددا

أعرب روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن شعوره بالسعادة بعد تمكنه مجدداً من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني «بوندسليجا»، وذلك بعد تسجيل هدفه الـ43 في مباراة فولفسبورج، الجمعة.

وقال البولندي الدولي عن هذا الإنجاز: «هذا يسعدني كثيراً وأنا فخور للغاية، لم تكن هذه المباراة سهلة بالنسبة لي شخصياً، فلم تكن هناك مساحات خالية، كما أن فولفسبورج لعب بأسلوب دفاعي للغاية».

وتابع ليفاندوفسكي حديثه فرحاً:«هذا العام كان بمثابة درجة أعلى بالنسبة لي».

وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي حطم رقم مولر الذي ظل صامدا لمدة 49 عامًا والخاص بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 41 هدفًا في موسم 2020 -2021.