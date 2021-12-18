كونتي: كين هداف عالمي

أكد أنطونيو كونتي مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أن هاري كين يعد واحد من أفضل اللاعبين الذين عمل معهم رغم التراجع الغريب في مستواه هذا الموسم، مسيراً إلى توقعه أن يعود اللاعب إلى سابق تألقه عندما يلتقي فريقه مع ليفربول، الأحد.

وكان كين صاحب الـ28 عاماً قائد منتخب إنجلترا على رأس قائمة هدافي توتنهام في الموسم الماضي لكن الحصيلة تراجعت كثيراً في الموسم الحالي إذ لم يحرز سوى هدف وحيد فقط حتى الآن بينما أحرز المصري محمد صلاح هداف ليفربول 17 هدفاً هذا الموسم جاء أخرها في الفوز على نيوكاسل يونايتد 3-1 الخميس الماضي.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم: «إذا قارنت أداءه في الماضي فإن الوضع يبدو غريباً لكن من خلال تجربتي كلاعب ومدرب فإن هذا يحدث، لعبت إلى جانب مهاجمين كبار لم يهزوا الشباك لفترة طويلة، لكن رأيي فيهم رغم ذلك لم يتغير».

وأضاف كونتي: «عندما يكون هاري كين في تشكيلتك فإنك تشعر بالمزيد من القوة، هاري لاعب من الطراز العالمي وهو واحد من أفضل اللاعبين الذين أسعدني تدريبهم».