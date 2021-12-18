أندية الدوري الإنجليزي تجتمع بسبب أزمة «كورونا»

تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع المقبل بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد من التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب كورونا.

وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي: «هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة، ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع، كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن».

وتؤجل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعباً لائقاً على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.