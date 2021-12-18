إصابة الركبة تهدد مشاركة كنو أمام الرائد

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد كنو لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الرائد، الإثنين، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب تعرضه لاصابة في الركبة بحسب ما أعلن النادي السبت.

ولازم كنو عيادة مستشفى المملكة في مقر النادي من دون المشاركة في التدريبات السبت على أن يجري أشعة على إصابته، للوقوف والاطمئنان على حالته.

وكان الفريق الهلالي قد واصل تحضيراته للقاء الرائد بحصة تدريبية ركز من خلالها البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق على النواحي الفنية، واتبعها بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتمها بتطبيق تمارين تكتيكية منوعة.

ويختتم الأزرق استعداداته لمواجهة الرائد بتدريبات مغلقة الأحد، على ملعب النادي.