«الترجيحية» تمنح قطر برونزية العرب

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5-4 بضربات الجزاء الترجيحية، السبت، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب «974».

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، ولم يشهد الشوط الأول سوى عدد ضئيل من الفرص واستمر الحال كذلك خلال الشوط الثاني قبل أن يستعرض المنتخب المصري صحوة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن أيا من محاولات الفريقين لم تسفر عن أهداف لتمتد المواجهة لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، تفوق المنتخب المصري في الجانب الهجومي وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة لكن حارس المرمى القطري مشعل برشم قدم أداء بطولياً وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، كما افتقدت اللمسات الأخيرة الدقة المطلوبة في فرص أخرى ليستمر التعادل السلبي ويحتكم الفريقان في النهاية إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمت لصالح المنتخب القطري عبر تصدي الحارس القطري للركلة الأخيرة التي سددها محمد شريف.