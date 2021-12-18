تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي بسبب كورونا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة أستون فيلا وضيفه بيرنلي في الدوري، السبت، بسبب ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف أستون فيلا.

وجاء في بيان الرابطة: «بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا، والحصول على نصيحة طبية منفصلة وافق مجلس الإدارة على الطلب الذي جاء نتيجة عدم وجود ما يكفي من اللاعبين في الفريق لخوض المباراة، اتخذ القرار بناء على عدد حالات العدوى بكورونا وحالات الإصابة وحالات المرض».

وقال فيلا إن جميع اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم خضعوا للعزل الصحي تنفيذا للقواعد والإجراءات المعمول بها في البلاد.

وبهذا تكون خمس من ست مباريات مقررة في الدوري الممتاز، السبت، تأجلت بسبب الجائحة في حين ستلعب، الأحد، ثلاث مباريات بينما تأجلت مباراة إيفرتون مع ضيفه ليستر سيتي.