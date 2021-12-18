الفتح يتأهب للاتحاد بالتسديد المباشر

رفع فريق الفتح الأول لكرة القدم درجة استعداداته لمواجهة ضيفه الاتحاد، الإثنين، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بحصة تدريبية، السبت، على الملعب الرديف في مقر النادي.

وطبق البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق، تدريبات تنوعت بين اللعب في مساحات ضيقة ودقة الاستلام، والتسلم والتسديد المباشر على المرمى.

كما عمل المدرب البلجيكي على تكثيف الجوانب التكتيكية من خلال المناورة الفنية التي أجراها وركز فيها على تطبيق العديد من الخطط التي يعتزم انتهاجها أمام الاتحاد.