الهلال.. بيريرا يكتفي بتدريبات صالة الحديد

اكتفى البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بأداء تدريبات خاصة في صالة الحديد، الست، بينما واصل الفريق تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الرائد، الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما يجري محمد كنو لاعب الوسط، فحوصاً طبية بالأشعة على موضع إصابته في الركبة التي تعرض لها، الجمعة، في تدريبات الفريق، وسيتحدد على ضوئها برنامجه التأهيلي.

يشار إلى أن كنو غاب عن الهلال في مواجهة الديربي الأخيرة أمام النصر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.