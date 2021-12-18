بث مباشر لنهائي كأس العرب بين تونس والجزائر

الرئيسية / الكرة العربية

الدوحة - الرياضية 2021.12.18 | 02:44 pm

يحتضن ملعب الثمامة في الدوحة مواجهة مرتقبة بين منتخبي تونس والجزائر في نهاي كأس العرب 2021.


