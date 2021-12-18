هازارد يقود ريال مدريد أمام قادش

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم أن إيدن هازارد لاعب الوسط المهاجم سيبدأ أساسيا في المباراة ضد ضيفه قادش بدوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد.

وستكون هذه أول مشاركة أساسية للاعب البلجيك منذ خسارة ريال بملعبه 2-1 أمام شريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا في الـ 28 من سبتمبرالماضي .

وقال أنشيلوتي إن اختيار هازارد لا يتعلق بغياب ستة لاعبين بسبب عدوى كوفيد-19 بالنادي.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا، السبت: «سيبدأ أساسيا ليس لغياب لاعبين، اجتهد في عمله ولم يغير عقليته».

ولم يدخل هازارد التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز 2-1 على فالنسيا في الـ 19 من سبتمبر الماضي، ولم يكمل أي مباراة هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي: «يواصل تحفيز نفسه ويتدرب جيدا ويستحق اللعب أمام قادش القابع بمراكز الهبوط»

وتابع: «النصف الأول من الموسم كان سيئا بالنسبة له لتألق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وكنت أفضل الدفع بماركو أسينسيو ورودريجو والتبديل بينهما في الهجوم».

وأسينسيو ورودريجو ضمن ستة لاعبين بالفريق الأول لريال أصيبوا بكوفيد-19 أضافة إلى جاريث بيل ولوكا مودريتش ومارسيلو وأندري لونين.

وظهرت نتيجة فحص مودريتش إيجابية، الأربعاء، وتحولت إلى سلبية الجمعة، لكنه سيستمر في الحجر الصحي للتأكد من عدم وجود أعراض.

وواصل المدرب: «مودريتش مرهق قليلا. تعرض لحمى ولن يلعب ولا زلنا بحاجة لتقييم موقفه».

وأشار إلى أن بنزيمة، الذي يواصل التعافي من إصابة بالساق اليسرى، في حالة جيدة وسيلعب أمام قادش الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم.

ويتصدر ريال جدول الدوري بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة، وتسع نقاط عن ريال بيتيس.