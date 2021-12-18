إنفانتينو يقترح اعتماد «العربية» لغة رسمية في «فيفا»

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مقترحاً من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد، باعتماد اللغة العربية، لغة رسمية للاتحاد، بحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للاتحاد على الإنترنت، السبت.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ«ـفيفا»، فإن مقترح السويسري إنفانتينو جاء بعد اجتماعات مطولة مع مسؤولين ورؤساء اتحادات في الخليج والشرق الاوسط وشمال إفريقيا، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وكذلك ختام بطولة كاس العرب 2021 التي احتضنها الدوحة العاصمة القطرية.

واقترح إنفانينتو اعتماد اللغة العربية في لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديراً لأهمية هذه اللغة التي يتحدث بها 450 مليون عربي يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إلى جانب الملايين من العرب حول العالم.

يُذكر أن اللغات الرسمية الأربع المعتمدة في «فيفا» حاليا هي: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية والإسبانية.