بيولي مدرب ميلان يحذر إنتر: ديسمبر لا يحسم الألقاب

أكد ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان الأول لكرة القدم، إنه من المبكر جداً اعتبار أن إنتر ميلان حامل اللقب أحكم قبضته على السباق نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وحفز لاعبيه، السبت، للتفوق على الغريم في رصيد النقاط بالفوز في المباراتين المقبلتين بمنتصف المسابقة.

ويلتقي ميلان مع نابولي في سان سيرو، الأحد، في مواجهة بارزة في الصراع على اللقب إذ يحتل فريق بيولي المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر، الذي خاض مباراة أكثر، بينما يتقدم بثلاث نقاط على ضيفه صاحب المركز الرابع.

وكان ميلان بطلا للشتاء في الموسم الماضي بتصدر جدول الترتيب في النصف الأول من الدوري لكن بيولي يأمل في جمع حصيلة أكبر هذه المرة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "خضنا نصف موسم رائع لكن تتبقى مباراتان وأحب أن نكسر حاجز 43 نقطة جمعناها في هذه المرحلة بالموسم الماضي".

وأضاف "لكن الفريق الذي سنواجهه غدا يتمتع بقدرات كبيرة وبمدرب رائع (لوتشيانو سباليتي) ونحتاج لرفع مستوانا".

وتصدر ميلان ونابولي السباق مبكرا لكنهما تعثرا في الأسابيع الأخيرة إذ حقق ميلان فوزين فقط في آخر ست مباريات بالدوري مقابل انتصار وحيد لنابولي في خمس مباريات.

وسمح هذا التعثر لإنتر ميلان بانتزاع القمة وضغط على جاره بفوز ساحق 5-صفر على سالرنيتانا أمس الجمعة.

وواصل بيولي "لا اعتقد أنه يمكن القول إن إنتر ابتعد في السباق. لا تحسم ألقاب الدوري في ديسمبر، في الموسم الماضي كنا في الصدارة لفترة طويلة وتعرفون ما حدث في النهاية.

"بدأنا هذا الموسم بشكل رائع وفزنا بكل مبارياتنا والآن إنتر يفعل ذلك لكننا لسنا في سباق ضد أحد بل نسابق أنفسنا فقط.

"المستوى في آخر مباراتين لم يكن الأفضل ونعرف ذلك ونحتاج غدا لإظهار قدراتنا بقوة وتصميم".

وتعادل ميلان 1-1 مع أودينيزي المتعثر في اللقاء السابق بالدوري بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة بملعبه 2-1 أمام تشكيلة بديلة لليفربول.