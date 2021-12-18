دجانيني يعزز صدارة طرابزون

قاد الرأس الأخضري دجانيني تفاريس فريقه طرابزون سبور الأول لكرة القدم إلى تعزيز موقعه في صدارة الدوري التركي، بتسجيله هدفا في شباك هاتاي سبور خلال المواجهة التي حسمها فريقه بهدفين دون مقابل، السبت، ضمن منافسات الجولة 17.

وجاء هدف دجانيني الذي سبق له خوض تجربة احترافية في صفوف الأهلي السعودي عند الدقيقة 24، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف.

وبهذه الفوز، انفرد طرابزون سبور بصدارة الترتيب العام بعدما رفع برصيد 42 نقطة، فيما توقف رصيد هاتاي عند 29 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى، قلب سيفاس سبور تأخره بهدف أمام مضيفه قاسم باشا إلى فوز بنتيجة 3-1، كما تغلب قونيا سبورعلى انطاليا سبور 1-0.