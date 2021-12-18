الرياضيون يطمئنون على صحة الخضير

زار عدد من الرياضيين «حكام ولاعبين سابقين» تركي الخضير الحكم الدولي السعودي للإطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه إلى حادث مروري الثلاثاء قبل الماضي، نقل على إثره الى مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة.

وبين الزوار عمر المهنا رئيس لجنة الحكم السابق، مرعي العواجي رئيس لجنة الحكام السابق، وعبد الله القحطاني الحكم السابق، وخليل جلال الحكم السابق، والليبي طارق التايب لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق.

وخرج الخضير من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية عقب إصابته بكسر في القدم وكدمات في أماكن متفرقة من الجسم بسبب الحادث الذي نتج عن ارتطام سيارته بأحد الحواجز الخرسانية.