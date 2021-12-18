الدوري الإيطالي.. روما يقسو على أتلانتا

اكتسح فريق روما الأول لكرة القدم، أتلانتا مضيفه، بأربعة أهداف مقابل هدف، السبت، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين مقابل هدف، حيث سجل تامي أبراهام ونيكولو زانيولو هدفين لفريق العاصمة في الدقيقتين 1 و27، ورد أتلانتا بهدف عكسي سجله بريان كريستانتي بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أكد روما أحقيته في هذا الفوز العريض، بعدما سجل هدفين آخرين بواسطة كريس سمالينج وتامي آبراهام في الدقيقتين 72 و82.

الفوز رفع رصيد روما إلى 31 نقطة، في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أتلانتا عند 37 نقطة في المركز الثالث.