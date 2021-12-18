حجازي يسبق الاتحاد إلى الأحساء

يلتحق المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ببعثة الفريق التي تصل، الأحد، إلى الأحساء استعدادا للقاء الفتح، الإثنين، ضمن مباريات ثمن نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، عن أن حجازي غادر من قطر إلى الأحساء، بعد فراغه من مواجهة منتخب بلاده أمام قطر، السبت، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب.

ميدانيا، ركز الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق، في التدريبات التي جرت على ملعب النادي، السبت، على النواحي التكتيكية، كما طبق اللاعبون العديد من الجمل الفنية التي يرغب المدرب في اعتمادها خلال مواجهة الفتح.