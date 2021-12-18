الفيصلي يستعين بالفيديو قبل الأهلي

استعان البرتغالي دانييل راموس مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، بتقنية الفيديو خلال محاضرة فنية سبقت التدريبات، السبت، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلي، الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وراجع راموس خلال المحاضرة العديد من الحالات الفنية، وطالب لاعبيه بمضاعفة الجهد والتركيز في التدريبات.

وتلت المحاضرة، تدريبات لياقية وبدنية متنوعة باستخدام أدوات اللياقة المتعددة، تحت إشراف جواو موريرا مدرب اللياقة، عمد راموس بعدها إلى تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة في مساحات صغيرة، اختتتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب أوقفها عدة مرات لشرح بعض الأخطاء الفنية التي وقع بها اللاعبين.