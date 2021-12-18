الرئيسية / الصورة .. قصة

الجزائر أبطال العرب

2021.12.18 | 06:22 pm
توج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بكأس العرب 2021، إثر فوزه على نظيره التونسي في النهائي 2-0.
