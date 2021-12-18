الفيحاء.. مناورة ترسم التكتيك

طبق لاعبو فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، جمل تكتيكية متنوعة في المناورة التي فرضها الصربي فوك رازوفيتش في ختام الحصة التدريبية، السبت، استعداداً لمواجهة أبها، الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق قد استهل الحصة التدريبية التي جرت، عصر السبت، على ملعب النادي بالتمارين اللياقية والتكنيكية، عبر محطات تدريبية متعددة شملت السرعات والمربعات، وبعدها خضع لاعبي خط الهجوم إلى تمارين فنية تضمنت الضغط على المنافس والهجمات المرتدة، كما أجرى المدافعين تمارين على افتكاك الكرة والتنظيم الدفاعي.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين، عدا الثلاثي رامون لوبيز وعبدالملك الشمري ويوسف الحربي، الذين واصلوا البرنامج التأهيلي المعد لهم من قبل الجهاز الطبي.