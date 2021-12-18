رونالدو يشتري نادي كروزيرو

اشترى رونالدو نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل، حصة الأغلبية في نادي كروزيرو «درجة ثانية» في بلاده.

ونجح مهاجم ريال مدريد السابق، في إتمام الصفقة بمساعدة بنك «إكس بي» البرازيلي للاستثمار الذي أعلن عن الاتفاق، السبت.

ولعب رونالدو في صفوف كروزيرو في فترة المراهقة في أوائل التسعينات، قبل أن يصبح أحد أنجح المهاجمين في تاريخ اللعبة.

وتمت العملية عبر شركة «تارا سبورتس» المملوكة لرونالدو، وقال البنك إنها لا تزال «مرهونة ببعض الظروف».

وتشمل الصفقة استثمار اللاعب السابق، 70 مليون دولار في النادي الذي قضى عامين بالدرجة الثانية.

ونقل موقع «أو جلوبو» عن رونالدو قوله: «أنا سعيد جداً بإتمام العملية.. أريد إعادة ما أخذته من كروزيرو، وإعادة النادي للمكانة التي يستحقها».

وهذا ثاني استثمار للاعب أيندهوفن وإنتر ميلان وميلان وبرشلونة وكورنثيانز السابق، بعد أن اشترى 51 في المئة من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني في 2018.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر قليلة من تصديق مجلس الشيوخ البرازيلي، على قانون يسمح للأندية العريقة، المملوكة تاريخياً للجماهير والمعارضة للمستثمرين الأجانب، بالتحول إلى شركات.