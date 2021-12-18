غدا.. الشباب وضمك يفتتحان كأس الملك

يفتتح فريق الشباب الأول لكرة القدم، ونظيره ضمك، مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقيان، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وستكون المواجهة هي الثانية بين الفريقين على صعيد اللقاءات الإقصائية، بعد أن تقابلا عام 2008 في مباراة ضمن منافسات كأس ولي العهد، وكسبها الفريق الشبابي بهدفين دون مقابل، سجلهما ناصر الشمراني والأرجنتيني مانويل مارتينيز.

كما تعد المباراة الثانية بينهما في الموسم الرياضي الجاري، بعد تعادلهما 1-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعد الفريقان لهذه المواجهة بمعسكرين خارجيين في البحرين والإمارات، خاض خلالهما كل فريق مباراة تجريبية، حيث فاز الشباب على المحرق البحريني بنتيجة 3-1، فيما اكتفى ضمك بالتعادل السلبي أمام النصر الإماراتي.

ويتمنى الشباب تفادي سيناريو النسخة الماضية التي ودع فيها من دور الـ16، إثر الخسارة أمام القادسية 0-1، والذهاب بعيداً في البطولة التي استعصت عليه 6 أعوام، وتحديداً منذ تتويجه باللقب عام 2014.

ويعول الفريق الشبابي على كوكبة متميزة من النجوم في مقدمتها الأرجنتيني إيفر بانيجا، والنيجيري أودين إيجالو، كما يتسلح بخبرة البرازيلي بريكليس شاموسكا مدربه الذي قاد الفيصلي إلى التتويج بلقب النسخة الأخيرة.

في المقابل، يأمل ضمك تحت قيادة كرشمير ريزتش المدرب الكرواتي في تجاوز دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، معولاً على مجموعة متميزة من اللاعبين أمثال الأرجنتيني إيميلو زيلايا والبرازيلي فيليبي أوجوستو، إضافة إلى استغلال الفترة المميزة التي يمر بها الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.