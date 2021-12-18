يوفنتوس يتخطى بولونيا في «أمسية الضباب»

هز ألفارو موراتا وخوان كوادرادو الشباك ليفوز يوفنتوس بهدفين دون مقابل على بولونيا مضيفه وسط الضباب الكثيف، السبت، ويتقدم إلى المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح موراتا التسجيل بعد ست دقائق لكن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل بعد ذلك، وفشل فريق المدرب سينيسا ميهايلوفيتش في الاستفادة من استحواذه على الكرة وحسم الكولومبي كوادرادو فوز يوفنتوس بتسديدة غيرت اتجاهها في منتصف الشوط الثاني.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس متساويا مع روما ويتأخران بخمس نقاط عن نابولي رابع الترتيب والذي يواجه ميلان، الأحد.