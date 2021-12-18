برشلونة يعود إلى الانتصارات عبر بوابة إلتشي

سجل نيكو البديل، هدفاً متأخراً رائعاً، ليمنح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز 3-2 على إلتشي في كامب نو، ضمن مباريات الدوري الإسباني، السبت.

وبعد مباراتين دون انتصار في الدوري، وخسارة مهينة 3-0، من بايرن ميونيخ، ودع بسببها دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة خلال 20 عاماً تقريباً، كان مدرب برشلونة تشافي، يتوق إلى انتصار لتخفيف بعض الضغوط عن لاعبيه.

وراهن تشافي على لاعبين شبان، وبدا أنه يجني ثمار ذلك حين سجل الثنائي الإسباني الصاعد فيران جونجلات وجابي، مبكراً ليتقدم الفريق الكتالوني 2-0.

لكن إلتشي فاجأ مضيفه بتسجيل هدفين في غضون دقيقتين عبر تيتي مورينتي وبيري ميا.

وأنقذت تسديدة نيكو الرائعة في الدقيقة 85 برشلونة الذي صعد مركزاً واحداً ليصبح في المركز السابع بفارق نقطتين عن المراكز الأوروبية لكنه لا يزال على بعد 15 نقطة من ريال مدريد المتصدر.