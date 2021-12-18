منتخب الجزائر.. 39 مباراة دون هزيمة

حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رقماً قياسياً جديداً، بعدم خسارته في آخر 39 مباراة دولية خاضها، بعد الفوز على تونس بهدفين دون رد، وتتويجه بلقب كأس العرب لعام 2021.

وحافظ محاربو الصحراء، على سجلهم الخالي من أي هزيمة في آخر 39 مباراة دولية، سواء كانت رسمية أو ودية، بعد الانتصار في البطولة الحالية على لبنان، السودان، قطر، وتونس، إضافة إلى التعادل أمام مصر، دون تلقي أي خسارة.

وبدأت سلسلة اللا هزيمة بالنسبة لمنتخب الجزائر، بتاريخ 18 نوفمبر 2018، حينما فاز على منتخب توجو بنتيجة 4-1، ليواصل مسيرته الناجحة بعد ذلك بعدد كبير من الانتصارات مع بعض التعادلات دون أي خسارة.

وحصل منتخب الجزائر على لقب كأس أمم إفريقيا لعام 2019، بعد الفوز في النهائي على السنغال بهدف نظيف، في البطولة التي لعب في الأراضي المصرية، ليضيف إلى سجله بطولة كأس العرب 2021، بعد الانتصار في النهائي على نسور قرطاج بهدفين.