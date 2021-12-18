الرئيسية / الصورة .. قصة

الجزائر.. الشوارع تحتفل

2021.12.18 | 08:12 pm
تشهد الشوارع في الجزائر احتفالات جماهيرية عارمة، بعد تتويج منتخب محاربو الصحراء، بكأس العرب، السبت، إثر فوزهم على تونس 2-0 في النهائي.
