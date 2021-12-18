اليوم.. السعودية تواجه البحرين

تستأنف منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية الدولية التجريبية لكرة اليد، اليوم، بمواجهتين، تجمع الأولى مصر والمغرب، والثانية السعودية والبحرين، في صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف.

ويبحث الأخضر السعودي عن انتصاره الثاني في البطولة بعد فوزه على المغرب في الجولة الماضية بنتيجة 35ـ21 من خلال بوابة المنتخب البحريني، أحد أقوى المنتخبات الآسيوية.

ويدخل الفرنسي ديديه دينارت، مدرب المنتخب السعودي، بالعناصر الأساسية كافة أمام البحرين.