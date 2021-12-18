الوحدة يتوج بكأس وزير الرياضة للجودو

اختتمت بطولة وزير الرياضة للجودو، السبت، على صالة ملعب الملز في الرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وذلك بمشاركة 19 نادياً و12 مركز تدريب، إضافة إلى 5 فرق للدفاع عن النفس، حيث وصل عدد اللاعبين المتنافسين إلى 161 لاعباً.

وتوج الأمير فهد وعبدالعزيز البسام رئيس الاتحاد السعودي للجودو، الأبطال، حيث حقق الوحدة المركز الأول، وجاء القادسية ثانياً، والاتحاد في المركز الثالث، فيما حقق ميداليات وزن 100 كلج، نايف عمار لاعب الوحدة الذهبية، ونال عبدالكريم البيشي لاعب القادسية الفضية، وتقلد الثنائي سلمان مهراني لاعب الفتح وغازي بكر لاعب الوحدة، ميداليتين برونزيتين.

وشهد حفل الختام، عرض نسائي لعدد من لاعبات الجودو، حيث قامن باستعراض مهاراتهن في عرض لاقى استحسان الحضور.

من جانبه، قدّم عبدالعزيز البسام، شكره إلى وزير الرياضة، على دعمه للجودو بشكل خاص، وإلى الأمير فهد بن جلوي على حضوره الختام، وقال: "الحمدلله ظهرت البطولة بشكل ممتاز، وهي البطولة الأعلى في تاريخ اللعبة بعدد مشاركة اللاعبين، نسعد حالياً لتسجيل 44 ناد في اللعبة، وعدد لاعبين أكثر من 15 ألف، لاعب وأكثر من ألفين لاعبه".